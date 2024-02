POL-MA: Mannheim: Vereinzelte Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Fußballspiel

St. Leon-Rot (ots) - Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass in St. Leon-Rot ein Audi unterwegs sei, dessen Fahrer eine auffällige Fahrweise an den Tag lege. Die Fahrstrecke führte von der L546 weiter über die Walldorfer Straße, Hauptstraße und "An der Autobahn". ...

