Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Garage

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwei Fahrräder aus einer Garage in Aurich-Haxtum gestohlen. Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr öffneten die Täter in der Straße Im Extumer Hammrich ein Garagentor und entwendeten zwei Pedelecs der Marke Sparta. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Osteel - Mülltonnen brannten

In Osteel haben in der Nacht zu Montag Mülltonnen im Alten Postweg gebrannt. Gegen 1.10 Uhr wurden an der Ecke zur Fabriciusstraße zwei brennende Biomülltonnen gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und übernahm die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Feuer gelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Upgant-Schott/Rechtsupweg - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Freitag kam es in der Samtgemeinde Brookmerland zu Einbrüchen in Arztpraxen. In Upgant-Schott verschafften sich Unbekannte zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr über einen Hinterhof gewaltsam Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Kirchstraße. Die Täter entwendeten Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es dann in Rechtsupweg. Dort stiegen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis im Ruger Weg ein. Vermutlich hängen die Taten zusammen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell