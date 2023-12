POL-AUR: Esens - Geldbörse entwendet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Geldbörse entwendet

Eine 81-jährige Frau ist am Donnerstag Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau aus Blomberg kaufte am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr bei einem Verbrauchermarkt in der Auricher Straße in Westerholt ein und stellte beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Manteltasche entwendet worden ist. In dem Portemonnaie befand sich neben diversen Dokumenten eine größere Summe Bargeld. Die Polizei Wittmund hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Diebstahl oder verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet haben, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

