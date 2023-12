Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - leicht verletzte Radfahrerin, Norden - Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer, Aurich - Verkehrsunfallfluchten

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - leicht verletzte Radfahrerin

Der 59-jährige Fahrer eines Citroen Berlingo fuhr am Donnerstag gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto auf einem Betriebsgelände am Wallster Weg und wollte von dort nach rechts auf den Wallster Weg einbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zu Folge eine 24-jährige Radfahrerin aus Südbrookmerland, die mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg entlang des Wallster Wegs unterwegs war. Im Zufahrtsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Norden - Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr kam es auf der B72 in Norden kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem bislang unbekannten Fahrer eines VW T-Rocs mit Landkreiskennung EMD und einem 18-jährigen Rollerfahrer. Der Fahrer des VW T-Roc war auf der B72 in Richtung Norddeich unterwegs und touchierte beim Überholvorgang den Rollerfahrer und dessen Roller. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei leicht. Am Roller entstand zudem Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Fahrer des VW T-Roc setzte seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den Rollerfahrer und die Schadensregulierung. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter 04943 9210.

Riepe - Verkehrsunfallflucht

Auf der Emder Straße in Riepe kam es am Donnerstag gegen 6.46 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen und anschließender Verkehrsunfallflucht des mutmaßlichen Verursachers. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhren der unbekannte Autofahrer eines Opel Zafira und eine 26-jährige Fahrerin eines VW Polo in dieser Reihenfolge auf der Emder Straße in Richtung Riepe. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW Taigo fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Gegenverkehr touchierten sich die Außenspiegel des Opel Zafira und des VW Taigo. Der Außenspiegel des Opel Zafira flog anschließend gegen den nachfolgenden VW Polo. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des Opel Zafira entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen, die Hinweise zum mutmaßlichen Unfallfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.45 Uhr auf dem Bürgermeister-Lüken-Platz in Südbrookmerland vermutlich beim Rangieren den geparkten VW Passat einer 32-jährigen Frau und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Passat entsteht Sachschaden in vierstelliger Höhe. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Donnerstag zwischen 14.20 und 14.40 Uhr am Schulzentrum Großefehn beim Ausparken aus einer Parklücke den dort geparkten Citroen A3 einer 70-jährigen Frau und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil mit Landkreiskennung LER. Am Citroen entstand geringer Sachschaden. Personen, die Hinweise auf den Fahrer des Wohnmobils geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

