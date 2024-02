Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung in einer Diskothek - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Weinheimer Diskothek zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand rempelte ein 21-Jähriger versehentlich einen anderen Gast an. Daraufhin schlug dieser Unbekannte dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht, worauf er auf den Boden fiel und bewusstlos liegen blieb. Anschließend schlug er einem 19-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und flüchtete aus der Lokalität.

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Der 19-Jährige, welcher nicht unerhebliche Verletzungen an zwei Zähnen erlitt, wurde nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201-10030, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell