Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Einsatzintensiver Start in die Weihnachtsfeiertage für die Feuerwehr in Kamen

Kamen (ots)

Außergewöhnlich Einsatzintensiv stellte sich der 24.12. für die Feuerwehr Kamen dar. Bereits am frühen Morgen kam es gegen 04:25 in Kamen Methler ( Am Langen Kamp ) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zunächst eine eingeklemmte Person vermutet wurde. Glücklicherweise war die Person nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstütze bei der Erstversorgung, sicherte die Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Um 10:52 musste in Kamen Mitte eine Ölspur am Ulmenplatz beseitigt werden, im Anschluss um 12:25 Uhr wurde die Feuerwehr nach Kamen Mitte in die Blumenstraße alarmiert. Dort kam es aufgrund von austretendem Kohlenstoffmonoxid zu einer Vergiftung von insgesamt 5 Personen. Die verletzen Personen mussten alle nach Gelsenkirchen in eine Klinik mit Druckkammer gebracht werden. Noch während dieser Einsatz lief, wurde eine weitere Einheit der Feuerwehr Kamen um 13:50 in die Mühlenstraße nach Westick alarmiert. Dort drohte aus einem Baum ein Ast auf die Fahrbahn zu fallen. Die nächste eingeklemmte Person bei einem Verkehrsunfall wurde uns um 18:01 Uhr auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen gemeldet. Auch hier wurde die Person zum Glück nicht eingeklemmt, die Feuerwehr übernahm die Absicherung. Umgehend weiter ging es direkt nach der Rückkehr, um 18:45 brannte ein Müllcontainer in der Helene Lange Straße in Kamen Mitte. Dieser wurde sofort abgelöscht, so dass keine weitere Gefahr von dem Container ausging. Noch während des Aufrüstens unserer Fahrzeuge löste um 19:15 Uhr ein Heimrauchmelder in einer Wohnung in Südkamen aus. Hierzu wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Kamen alarmiert. Da niemand zu Hause war, wurde die Haustür durch die Feuerwehr geöffnet und die betreffende Wohnung kontrolliert. Zum Glück konnte keine Ursache ermittelt werden so, das wir von einem technischen Defekt ausgehen. Abschließend wurde die Feuerwehr in der Nacht um 03:43 Uhr alarmiert, es musste aufgrund eines medizinischen Notfalls eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet werden. Rückwirkend betrachtet war dies ein nicht "so" normaler "Heiligabend". Die Feuerwehr Kamen ist aber, wie in jeder anderen Zeit, auch an den Feiertagen immer für sie da. Wir wünschen frohe Weihnachten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell