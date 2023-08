Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach unklarem Verkehrsunfall gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023, um 13.29 Uhr, ist es an der Ampelkreuzung, Ringer Straße B403 und der Hauptstraße L44, in 49824 Emlichheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei fuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Opel Agila die Ringer Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Hauptstraße der B403 abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Renault Megane die Wilsumer Straße der B403 in Richtung Hauptstraße der B403 und überquerte diese. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Opel in die gläserne Doppeltür des dortigen Optikers fuhr. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich in Krankenhaus. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Wie es zum Unfall kam, ist bislang noch unklar, da beide unterschiedliche Angaben dazu machten. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

