Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Lediglich ein kleines Bier...

Landau (ots)

...will ein 20-Jähriger aus Frankfurt am Main getrunken haben, als er am 10.09.2023 gegen 03:35 Uhr in Landau in der Bismarckstraße mit seinem PKW unterwegs war. Ein Alco-Test ergab einen Wert von über einer Promille. Da der 20-Jährige zudem Schlangenlinien fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell