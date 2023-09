Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ramberg - Mit Gegenverkehr kollidiert

Ramberg (ots)

Am 09.09.2023 befuhr gegen 15 Uhr ein 25-jähriger Leichtkraftradfahrer die L506 von Ramberg Richtung Edenkoben. In einer Rechtskurve kam dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Porsche-Fahrer. Glücklicherweise wurde der 25-Jährige lediglich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Der 25-Jährige wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

