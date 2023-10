Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg, Bohlsbach (ots)

Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand eines Mannes hat am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen geführt. Kurz vor 20 Uhr meldeten verschiedene Anrufer der Polizei ein lautstarkes Geschrei im südlichen Bereich von Bohlsbach. Nach bisherigen Feststellungen der Einsatzkräfte vor Ort soll der Mann mit einer Holzlatte zwei Personen verletzt und ferner mit dem Gegenstand drei Fahrzeuge beschädigt haben. Er selbst habe sich hierbei auch Verletzungen zugefügt. Der Mann konnte schließlich in seiner Wohnung widerstandlos festgenommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht werden. Die beiden Angegriffenen begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Meldungen über wahrgenommene Schussgeräusche haben sich im Zuge der ersten Ermittlungen nicht bestätigt.

/wo

