Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsstörungen durch Versammlung

Mannheim (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag und -abend kam es im Innenstadtbereich Mannheims zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer Versammlung. Die angemeldete Versammlung startete gegen 17 Uhr am Marktplatz und zog anschließend als Aufzug durch verschiedene Straßen in der Innenstadt und endete gegen 20 Uhr am Ehrenhof. Am Marktplatz musste das Aufeinandertreffen der Versammlung mit einer spontanen Gegenversammlung durch eine Trennung mit Polizeikräften verhindert werden. Die Versammlung verlief, bis auf Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, störungsfrei. In der Spitze nahmen etwa 500 Personen an dem Aufzug teil. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz um den störungsfreien Verlauf zu sichern.

