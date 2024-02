Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: verbaler Streit endet mit Messerstich - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen kurz vor 22.00 Uhr kam es vor dem Hauptbahnhof in Heidelberg zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 64-jährigen Geschädigten und seinem 24-jährigen Kontrahenten. Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte eine Stichverletzung im Bauchbereich, welche im Nachgang medizinisch versorgt werden musste. Der 24-jährige Täter konnte im Anschluss an die Tat durch Kräfte der Bundespolizei im Bereich des Bahnhofes vorläufig festgenommen werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim, Tel. 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

