Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/RNK - BAB 5 - Weinheim Richtung Heidelberg nach Verkehrsunfall wieder frei - PM Nr. 2

Hirschberg/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg, in Fahrtrichtung Heidelberg. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg zur Kollision eines Pkw mit einem Gelenkbus. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme, Bergung der verunfallten Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung konnte die BAB 5 in Richtung Heidelberg ab 23.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zum Berichtzeitpunkt noch an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell