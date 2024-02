Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/RNK: BAB 5 - Weinheim Richtung Heidelberg - Verkehrsunfall - PM Nr. 3

Hirschberg/RNK (ots)

Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr kam es, wie bereits berichtet, auf der BAB5, in Höhe der Ausfahrt Frankfurt-Ladenburg, zu einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines mit 13 Personen besetzten Gelenkbusses befuhr zunächste die L536 von Schriesheim kommend in Richtung der AS Ladenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 47-Jährige an der Anschlussstelle 35 über den Verzögerungsstreifen in die falsche Richtung, also entgegengesetzt auf die Südfahrbahn der BAB 5 auf. Als der Bus-Lenker seinen Fehler erkannte versuchte er diesen eigenständig auf der BAB zu wenden. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn befuhr. Der 68-jährige Fahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin in ihrem Audi Q5 wurden hierbei schwer verletzt. Sie mussten nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Im unfallverursachenden Gelenkbus wurden glücklicherweise nur drei Fahrgäste leicht verletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb Abschlepp- sowie Bergeunternehmen am Unfallort tätig werden mussten. An dem Gelenkbus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro, an dem Audi entstand Toalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die BAB 5 von ca. 19.30 Uhr bis 23.00 Uhr voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hirschberg war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften am Unfallort. Der Rettungsdienst war mit drei RTW-Besatzungen und einem leitenden Notarzt im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim, Verkehrsgruppe BAB. Die Ermittlungen dauern an.

