POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

Derschen (ots) - Im Zeitraum 15.10.2023, 14:00 Uhr bis 21.10.2023, 14:00 Uhr wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite eines Oldtimers des Typs GMC Cadillac in der Friedewälder Straße in Derschen durch Unbekannte eingeschlagen. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Patrick Boller Telefon: ...

