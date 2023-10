Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr, Beteiligter flüchtet

Friesenhagen (ots)

Am 20.10.2023 kam es gegen 12:00 Uhr auf der L278 unweit des Wasserschlosses Crottorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 31jähriger Mann befuhr die Strecke aus Richtung Morsbach kommend, als ihm in einer Linkskurve ein PKW entgegenkam, der augenscheinlich nicht weit genug rechts fuhr. Der 31jährige musste aus diesem Grund nach rechts ausweichen, kam hierbei von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Der Mann erlitt einen Schock, sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der andere beteiligte PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

