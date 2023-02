Feuerwehr München

FW-M: Eingeschlossen auf der A94 (Riem)

München (ots)

Freitag, 24. Februar 2023, 6.35 Uhr

Autobahn 94 München - Passau

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Autobahn ist eine Frau verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der A94 München Richtung Passau zwischen den Anschlussstellen Am Moosfeld und Riem. Mehrere Anrufer und Anruferinnen meldeten den Unfall. Die alarmierten Kräfte fanden einen zwischen Lastwagen und Leitplanke eingeklemmten VW Golf vor. Die 42-jährige Fahrerin des Pkw klagte über Schmerzen. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, entschied sich der Einsatzleiter der Feuerwehr in Rücksprache mit dem Notarzt, die Fahrerin auf einem Spineboard über die Heckklappe aus dem Fahrzeug zu befreien. Danach wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Fahrspuren Richtung Passau mussten komplett gesperrt werden. Die Einsatzstelle ist Mitarbeitern der Autobahnmeisterei übergeben worden, die sich um die Beseitigung der Unfallfahrzeuge kümmern.

Der Fahrer des Lastkraftwagens blieb unverletzt. Am Volkswagen entstand Totalschaden. Eine Schadenssumme kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell