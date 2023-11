POL-DN: Einbruch in Grundschule in Welldorf- Tatverdächtige Person flüchtig

Aldenhoven (ots) - Den Diebstahl eines Wohnmobils musste am Donnerstagmorgen ein Wohnmobil-Händler aus Aldenhoven feststellen. Zwischen 17 Uhr am Mittwochnachmittag (08.11.2023) und 7 Uhr am Donnerstagmorgen (09.11.2023) haben unbekannte Täter ein auf dem Firmengelände in der Geilenkirchener Straße abgestelltes Wohnmobil entwendet, obwohl dieses zusätzlich mit einer Alarmanlage gesichert war. Es handelt sich um ein Wohnmobil der Marke HOBBY in Grau. Zur Tatzeit waren ...

