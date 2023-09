Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti am Schaltschrank in Meiningen

Meiningen (ots)

Durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Meiningen wurde am Morgen des 05.09.2023 festgestellt, dass bisher unbekannte Täter ein Graffiti auf einen Schaltschrank in der Nachtigallenstraße in Meiningen aufbrachten. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Meiningen bittet Zeugen sich zu melden.

