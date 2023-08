LPI-G: Werkzeuge gestohlen

Altenburg (ots) - Lehma: Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am 13.08.2023 gegen 11:55 Uhr die Straße B 93 in Richtung Guteborn. Dabei verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und fuhr links und rechts in die Leitplanken. Das Fahrzeug wurde so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde der 61-jährige zum Glück nicht. Rückfragen bitte an: ...

