POL-MA: Sinsheim: Männergruppe wirft Gullideckel und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn

Mannheim (ots) - Am Samstag kam es im Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Mannheimer Bar im Quadrat J 7. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im Gastraum Zutritt zu der Bar und entwendete aus dem Kassenbereich Bargeld in vierstelliger Höhe sowie ein technisches Gerät. Ein Tresor, der sich ebenfalls in den Räumlichkeiten befindet, wies diverse ...

