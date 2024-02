POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Auto entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Samstag betrat gegen 16 Uhr ein 55-Jähriger ein Lokal in der Rohrbacher Straße. Dabei zeigte er sich grundlos aggressiv und beleidigend gegenüber den Gästen, so dass ein Mitarbeiter den Störenfried bat, das Lokal zu verlassen. Der 55-jährige zeigte aber nicht nur wenig Einsicht und beleidigte den 25-jährigen Mitarbeiter, sondern warf außerdem danach wahllos Stühle um. Als die mehrfachen, ...

mehr