Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstag kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sparda-Bank Völklingen in der Straße "Am Hüttenwerk" in 66333 Völklingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geparkte Pkw des Geschädigten, ein schwarzer VW Tiguan, war auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrer parkte sein Fahrzeug in der links daneben befindlichen Parktasche. Beim Rangieren kollidierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug an dem geparkten VW Tiguan. An dem VW entstand hierbei ein Schaden an der Fahrer- und Fondtür. Danach entfernte er sich mitsamt seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell