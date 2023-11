Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Verkehrsunfallflucht in der Hixberger Straße - Polizei Völklingen sucht Unfallverursacher

Riegelsberg (ots)

Am Montag, den 20.11.2023, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Hixberger Straße in Riegelsberg. Aus Richtung Wolfskaulstraße kommend, streifte der Fahrzeugführer in Höhe des Anwesens Nr. 66 einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der hierbei beschädigt wurde. Nach dem Unfallgeschehen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Unfallort hinterließ der Unfallverursacher das Gehäuse eines Außenspiegels, das bei dem Unfall abgerissen wurde. Nach Ermittlungen zu dem Fahrzeugteil fahndet die Polizeiinspektion Völklingen nun nach einem Renault Kangoo, Baujahr 1998-2009, in der Farbe bordeauxrot, dessen Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt ist.

