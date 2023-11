Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener Autofahrer in Heusweiler

Heusweiler (ots)

In der vergangenen Nacht erhielt die Polizeiinspektion Völklingen Kenntnis von einer bevorstehenden Autofahrt unter alkoholischer Beeinflussung in Heusweiler. Wie sich später herausstellte, hatte ein 39-jähriger Mann in einer Gaststätte in nicht geringer Menge alkoholische Getränke zu sich genommen und wollte dann mit seinem Auto davonfahren. Dies konnten andere Gäste zunächst verhindern. Schließlich gelang es dem Mann doch davonzufahren. Von der unmittelbar danach eintreffenden Streifenwagenbesatzung der Polizei Völklingen konnte der Mann in der Nähe mit seinem Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Er stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Auf der Wache der Polizeiinspektion Völklingen wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

