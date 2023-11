POL-VK: Verhaftung eines Ladendiebes

Riegelsberg (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr warf ein unbekannter Täter in Riegelsberg in der Schulstraße an einem vor dem Anwesen 14 geparkten Dacia Duster mit einem Stein die Heckscheibe ein. Die Polizei Völklingen bittet eventuelle Zeugen der Tat, sich zu melden (068982020). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: ...

