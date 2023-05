Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 33-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Alfter (ots)

Im Polizeigewahrsam endete eine Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag (06.05.2023) für den 33-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Er war gegen 01:30 Uhr von Beamten der Polizeiwache Bonn-Duisdorf an der Bonn-Brühler-Straße angehalten und kontrolliert worden. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb die Beamten ihn zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Duisdorf brachten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Wie sich außerdem herausstellte, wurde der Rollerfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Darüber hinaus war er auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und führte eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Der 33-Jährige wurde daher festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Am Samstagvormittag brachten ihn Polizeibeamte in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell