POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wartepflicht missachtet und Unfall verursacht; Rund 40.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11 Uhr fuhr eine 74-jährige VW-Fahrerin die K 4281 von Daisbach kommend entlang. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin die L 549 von Neidenstein kommend nach Waibstadt. Im folgenden Einmündungsbereich beider Straßen übersieht die 74-Jährige die bevorrechtigte Hyundai-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde der 36-jährige Mitfahrer des Hyundai leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus lehnte er jedoch ab. Glücklicherweise wurden die beiden Fahrerinnen nicht verletzt. Sie wurden jedoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt wird. Aufgrund der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

