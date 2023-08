POL-E: Essen: Unbekannter greift 52-Jährigen mit Stichwaffe an - Fotofahndung

Essen (ots) - 45279 E.-Freisenbruch: Am 6. Juni vergangenen Jahres griff ein Unbekannter einen Mitarbeiter eines Kiosks (25) am Philosophenweg an - die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm. Der Unbekannte betrat gegen 20:15 Uhr mit weiteren Männern den Kiosk. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige körperlich angegriffen und unter anderem ...

mehr