POL-E: Essen: Unbekannter attackiert Kioskmitarbeiter - Fotofahndung

Essen (ots) - 47139 DU.-Beeck: Am Freitagmorgen (11. August) sprengten mindestens zwei unbekannte Tatverdächtige einen Geldautomaten am Marktplatz in Duisburg. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1:50 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Polizeinotruf Knallgeräusche. Sie beobachteten zudem verdächtige Personen, die im Bereich der dortigen Sparkassenfiliale in einen ...

mehr