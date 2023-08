Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter dringt in Hotel ein und stiehlt Arbeitskleidung - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 1. Mai dieses Jahres drang ein unbekannter Mann in die Personalräume eines Hotels am Hauptbahnhof ein und stahl dort Arbeitskleidung. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte betrat gegen 14 Uhr die Umkleiden, brach dort mehrere Spinde auf, nahm Arbeitskleidung sowie Schuhe heraus und verließ anschließend mitsamt einem Karton das Hotel.

Bei seiner Tat wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt. Ein Foto von ihm finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/112254

Das KK 34 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell