POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Gesamtschule ein und entwenden Tablets - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45130 E-Rüttenscheid: Bereits am 30. Mai versuchte ein unbekannter Mann das Fahrrad einer Frau zu stehlen. Bei seiner Flucht fuhr er in den Bereich einer Außengastronomie und attackierte Passanten, die ihn festhalten wollten. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Gegen 11:30 Uhr wollte eine Essenerin Bargeld an einem Bankautomaten auf ...

mehr