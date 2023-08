Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann will Fahrrad klauen und attackiert bei seiner Flucht Passanten - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E-Rüttenscheid:

Bereits am 30. Mai versuchte ein unbekannter Mann das Fahrrad einer Frau zu stehlen. Bei seiner Flucht fuhr er in den Bereich einer Außengastronomie und attackierte Passanten, die ihn festhalten wollten. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 11:30 Uhr wollte eine Essenerin Bargeld an einem Bankautomaten auf der Rüttenscheider Straße abheben. Als sie ihr Fahrrad abstellte und sich zu dem Bankautomaten umdrehte, setzte sich plötzlich ein Unbekannter auf das Zweirad und fuhr davon. Die Dame schrie dem Mann hinterher und machte so mehrere Passanten auf den Diebstahl aufmerksam. Diese versuchten daraufhin den Mann festzuhalten. Der Unbekannte verlor hierdurch die Kontrolle über das Fahrrad und fuhr in den Bereich einer Außengastronomie. Als er von Anwesenden festgehalten wurde, wehrte sich der Mann und konnte letztendlich flüchten.

Zeugen konnten Fotos von dem Unbekannten fertigen, mit denen nun öffentlich nach dem Mann gefahndet wird. Hier gelangen Sie zu der entsprechenden Seite in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/112103

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen den Unbekannten.

Wenn Sie den Mann auf den Fotos wiedererkennen oder wissen, wo er sich aufhält, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell