POL-E: Essen: Jugendliche verletzen 30-Jährigen und rauben Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am Donnerstagnachmittag (10. August) attackierten fünf Jugendliche einen 30-Jährigen in der Grünen Mitte und raubten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Mann wurde schwer verletzt.

Zwischen 16 und 17 Uhr lief ein 30-jähriger Mann aus Ibbenbüren durch die Grüne Mitte. Hier sprachen ihn fünf Jugendliche in der Nähe eines Parkhauses an und schlugen dem 30-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Die Jugendlichen zwangen den Ibbenbürener dazu, Bargeld herauszugeben. Im Anschluss schlugen sie den Mann zu Boden und traten auf ihn ein.

Der 30-Jährige begab sich im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungsgruppe Jugend hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Die Jugendlichen sollen eine südländische Erscheinung haben, zwischen 16 und 20 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Einer der Unbekannten soll einen schwarzen E-Scooter genutzt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der EG Jugend der Polizei Essen zu melden./Wrk

