POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Firmengebäude

Ostelsheim (ots) - 2.500 Euro Sachschaden hat am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Fahrzeug verursacht. Gegen 10.00 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Peugeot die Calwer Straße von Althengstett kommen in Richtung Ostelsheim, um an einem dort aufgestellten Lebensmittelautomaten frische Eier zu kaufen. Etwa 150 Meter vor dem Automaten verhinderte ein vor ihr aufgrund eines ...

