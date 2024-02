Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Beim Schwarzfischen ertappt

Vergangenen Samstagnachmittag wurden zwei Angler von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Weiherhof-Weiher fischten. Bei der Kontrolle durch die alarmierte Polizei konnten die beiden 46 und 38 Jahre alten Männer weder Fischereischeine noch Angelerlaubnisse vorzeigen. Auf Grund dessen werden sie nun wegen Fischwilderei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Sie mussten ihre Aktivität ohne einen Fang abbrechen.

Weingarten

Fußgängerin von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag kurz nach 10 Uhr eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge betrat die Seniorin die Fahrbahn neben dem Zebrastreifen in der Friedhofstraße, ohne den herannahenden Renault eines 69-Jährigen zu beachten. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 76-Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803- 6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Rollerfahrer verursacht Unfall - Anzeigen sind die Folge

Ein 16 Jahre alter Motorroller-Fahrer hat am Montag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "Im Ballenmoos" einen Verkehrsunfall verursacht. Der Jugendliche prallte mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Dabei entstand am Renault Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Motorroller nicht versichert ist. Dem Teenager drohen daher Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Wangen im Allgäu

Frau auf Parkplatz angefahren

Auf einem Parkplatz in der Siemensstraße hat am Montag kurz nach 11 Uhr ein 73-jähriger Autofahrer eine 83-jährige Fußgängerin übersehen und leicht verletzt. Der Mann touchierte die Seniorin beim rückwärts Ausparken, woraufhin diese stürzte. Im Anschluss gab der 73-Jährige einem Zeugen eine Visitenkarte und fuhr weg. Die Polizei konnte den Fahrer im Nachhinein ermitteln. Dieser muss nun mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Wangen

Alkoholisiert zum Einkaufen gefahren

Am frühen Montagabend steuerte ein 55-jähriger Fahrer eines Motorrollers den Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Lindauer Straße an. Dort wurde er durch eine Streife des Polizeireviers Wangen kontrolliert, wobei die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Rollerfahrer knapp 1,5 Promille intus hatte. In Folge dessen untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt, veranlassten im Krankenhaus eine Blutprobe und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Isny

Ohne Versicherungsschutz mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Montagmittag in der Mühlbachstraße ohne entsprechende Versicherungsplakette an seinem Fahrzeug unterwegs. Dies wurde durch eine vorbeifahrende Polizeistreife beobachtet, die den Jugendlichen genauer unter die Lupe nahm. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert und zudem als gestohlen gemeldet war. Der 15-Jährige wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Kißlegg

Mutwillig Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen Reifen eines Peugeot mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Unternehmens im Stolzenseeweg abgestellt. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 07529/971560 entgegen.

Amtzell

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall auf der A 96

Erst nachträglich wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich am Montag kurz vor 6 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wangen West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignet haben soll. Ein 61 Jahre alter Renault-Fahrer befand sich auf der linken Spur, als vom Beschleunigungsstreifen auf Höhe der Behelfsausfahrt mehrere Fahrzeuge auffuhren. Ein 36-jähriger Audi-Lenker, der ebenfalls von dort kam, soll direkt über die rechte Fahrspur auf die Überholspur gefahren sein und dort den Renault des 61-Jährigen mutmaßlich übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge streiften sich seitlich, der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben bittet die Verkehrspolizei Kißlegg Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Isny

Mann in psychischem Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich am Dienstag gegen 7 Uhr ein 28-Jähriger befunden, als er in einem Betrieb in der Arist-Dethleffs-Straße ankündigte, Menschen angreifen zu wollen. Dabei zeigte er einem Mitarbeiter ein Fleischerbeil, das er im Rucksack mit sich führte. Verletzt oder konkret bedroht wurde niemand. Der erheblich alkoholisierte 28-Jährige verließ daraufhin den Betrieb und konnte von einer Polizeistreife wenig später im Stadtgebiet angetroffen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell