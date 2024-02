PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.02.24

Polizeipräsidium Ravensburg

Tatverdächtiger nach Diebstählen in Untersuchungshaft

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt ein 33-jähriger Tatverdächtiger, der im Verdacht steht, am Donnerstag vergangener Woche (22.02.24) in Sigmaringen gleich in zwei Fällen Ladendiebstähle begangen zu haben. Im ersten Fall soll er gegen 17.25 Uhr in einem Optikergeschäft in der Innenstadt in Begleitung eines 42-jährigen mutmaßlichen Mittäters ein Brillengestell im Wert mehrerer hundert Euro entwendet haben. Offenbar direkt im Anschluss begab er sich zusammen mit seinem Begleiter in einen nahegelegenen Drogeriemarkt, um dort Elektronikzubehör im Wert von rund 50 Euro zu stehlen. Hier konnte der georgische Tatverdächtige noch im Geschäft durch eine alarmierte Polizeistreife vorläufig festgenommen werden, nachdem er vergeblich versucht hatte, nach Auslösen der Warensicherungsanlage am Eingang durch einen anderen Ausgang des Geschäfts zu flüchten und dabei auch eine Angestellte zur Seite stieß. Seinem Begleiter gelang die Flucht. Nachdem im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auch ein Taschenmesser bei dem 33-Jährigen aufgefunden wurde, wird gegen ihn nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen ermittelt. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des vergangenen Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen 42-jährigen Begleiter sind noch nicht abgeschlossen.

