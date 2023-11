Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Oppenheim (ots)

Am Donnerstag den 09.11.2023 gegen 14:39 Uhr kam es in Oppenheim im Kreuzungsbereich der Straßen Am Stadtbad/Im Kläuerchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht an den Händen. Der unfallbeteiligte PKW, vermutlich ein schwarzer Passat ist flüchtig.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter 06133-9330.

