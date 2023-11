LPI-SLF: Ergänzung zur Meldung: Zeugenaufruf nach Metallteilen auf der Fahrbahn vom 20.10.2023

Kaulsdorf (ots) - Am Freitag, den 03.11.2023 kam es gegen 07:00 Uhr in Kaulsdorf im Bereich eines Kreisverkehrs in der Saalfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer fuhr in auffälliger durch den Kreisverkehr und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder. Durch Zeugenhinweise konnte das Kennzeichen des besagten Pkw ermittelt werden. Gegen 08:00 Uhr konnte der vermeintliche Fahrer an seiner Wohnanschrift stark alkoholisiert angetroffen werden. Aufgrund der ...

