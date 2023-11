Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

B85 Teichröda - Ammelstädt (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:15 Uhr auf der B85 zwischen Teichröda und Ammelstädt zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Vorwegweiser. Bei der Kollision verletzte sich der Fahrer leicht. An dem Pkw entstand Sachschaden und dieses musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell