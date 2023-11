LPI-SLF: Feststellung einer Trunkenheitsfahrt

Pößneck (ots) - Am 03.11.2023 waren gegen 18:45 Uhr zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren in der Fußgängerzone der Breiten Straße in Pößneck unterwegs. In Höhe der Sparkasse kam diesen eine Personengruppe, bestehend aus 5-6 Männern, entgegen. Eine Person entzündete dabei einen Böller und warf ihn in Richtung der Frauen. Der Sprengkörper traf die 22-Jährige am Bein und detonierte anschließend, zu ...

mehr