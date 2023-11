Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Frauen mit Böller beworfen

Pößneck (ots)

Am 03.11.2023 waren gegen 18:45 Uhr zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren in der Fußgängerzone der Breiten Straße in Pößneck unterwegs. In Höhe der Sparkasse kam diesen eine Personengruppe, bestehend aus 5-6 Männern, entgegen. Eine Person entzündete dabei einen Böller und warf ihn in Richtung der Frauen. Der Sprengkörper traf die 22-Jährige am Bein und detonierte anschließend, zu Verletzungen ist es zum Glück nicht gekommen. Aus der Gruppe heraus wurden die Frauen dann noch von einer weiteren Person beleidigt. Zur Beschreibung der beiden Täter konnten die Geschädigten folgende Angaben machen:

Person 1:

- ca. 55 Jahre alt - zottige Haare und zottiger Bart - orangfarbene Hose - bekleidet mit einer "Militärjacke" und einem "Militärrucksack"

Person 2:

- ca. 45 Jahre alt - auffallend groß, ca. 190 cm - dünne Statur

Zeugen des Vorfalls sowie Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell