Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Neustadt an der Orla (ots)

Am 04.11.2023 ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der B281 zwischen den Ortschaften Neunhofen und Moderwitz ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Ein 41-Jähriger befuhr hier mit seinem Pkw Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Pößneck kommend in Richtung Triptis. Nach der Ortschaft Neunhofen verlangsamte sich der Verkehr aufgrund sehr tiefstehender Sonne. Ein dahinter fahrender, 34-Jähriger, bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Peugeot ungebremst auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß selbst und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ca. 8000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen.

