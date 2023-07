POL-PDLU: Betrunkener PKW Fahrer zeigt sich uneinsichtig

Speyer (ots) - Einer 60jährigen Frau aus Speyer wurden am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zwei Geldbeutel aus einer Einkaufstüte entwendet, welche sie kurzzeitig in ihren Fahrradkorb gelegt hatte. Das Fahrrad hatte sie an einem Zaun in der Straße "Sailerbahn" abgestellt. Es entstand ein Schaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sei ihr eine ca. 45jährige Frau mit schulterlangen dunklen ...

