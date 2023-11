Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Neumannsgrund (ots)

Am 03.11.2023 um 12:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1112 zwischen Neumannsgrund und Limbach. Der Unfallverursacher überholte zunächst einen PKW und fuhr nach Beendigung des Überholvorgangs nicht möglichst weit rechts. Dadurch kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden PKW, wodurch Sachschaden an den jeweiligen Seitenspiegeln entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Kurze Zeit später wurde das an der Unfallstelle aufgestellte Warndreieck von einem unbekannten Täter entwendet. Es wurden daraufhin Ermittlungsverfahren aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Diebstahls des Warndreiecks eingeleitet. Wenn Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, melden Sie sich bei der Polizei Sonneberg unter 03675-8750.

