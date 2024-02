Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Jena (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 15. Februar 2024, ereignete sich ein Diebstahl von zwei, jeweils mittels Schloss gesicherten, Fahrrädern vor einem Firmenobjekt in der Stockholmer Straße. Der oder die Täter entwendeten sowohl ein Fahrrad der Marke Merida 800, ein Rennrad in metallic blau und geradem Lenker, sowie ein Citybike in schwarzer Farbe. Nach Zeugenaussagen ereignete sich der Diebstahl gegen 16 Uhr. Kurz nach 17 Uhr meldete sich sodann ein Eigentümer, dass er beide Fahrräder wieder aufgefunden habe. Auf einem in der Nähe befindlichen Radweg sah er zwei männliche Personen, augenscheinlich Jugendliche, welche fahrend mit den besagten Rädern unterwegs waren. Auf Nachfrage gaben diese an, dass sie die Fahrräder gefunden hätten. Die zwei Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. - zwischen 15 und 17 Jahren ca. 170 cm groß kurze, dunkelbraune Haare Trainingshose und Bomberjacke

2. - ca. 160 cm groß normale Statur dunkelblonde Haare Trainingshose und Bomberjacke

Die Fahrräder sind derzeit wieder im Besitz der Eigentümer.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen, insbesondere die beiden benannten Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder gar dem/den Täter/n geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 42349/2024, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell