POL-S: In Zahnarztpraxis eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann ist am Samstagabend (23.12.2023) bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen in der Marienstraße schwer verletzt worden. Der 43-Jährige geriet gegen 22.20 Uhr vor einem Imbiss aus bislang unbekannten Gründen mit zwei Männern zunächst in verbale Streitigkeiten. Nachdem weitere Personen hinzugekommen waren, wurde der 43-Jährige niedergeschlagen, getreten und ...

