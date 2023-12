Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Bundespolizeiinspektion und Polizeipräsidium Stuttgart geben bekannt: 27-Jährigen nach versuchtem Rucksackraub festgenommen - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Polizeibeamter der Bundespolizei hat am Freitagnachmittag (22.12.2023) einen 27-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, am Hauptbahnhof zwischen den Gleisen neun und zehn einen Rucksack zu rauben. Ein unbekannter Mann beobachtete gegen 17.30 Uhr, wie der 27-Jährige den Rucksack einer unbekannten Passantin an sich genommen haben soll, die den Diebstahl zunächst nicht bemerkte. Als der Unbekannte den Tatverdächtigen ansprach und ihm den Rucksack abnahm, soll der 27-Jährige den Mann am Kragen gepackt und daran gezogen haben, um den Rucksack zurückzuerlangen. Ein zivil gekleideter Bundespolizist wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und nahm den 27-Jährigen vorläufig fest. Gegen seine Festnahme soll sich der Tatverdächtige im weiteren Verlauf gewehrt und Beamte der Bundespolizei beleidigt haben. Der wohnsitzlose 27 Jahre alte Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (23.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der unbekannte Mann und die unbekannte Frau vom Gleisbereich werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell