POL-S: Achtjähriger bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein achtjähriger Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (21.12.2023) an der Einmündung des Ilse-Beate-Jäckel-Weges in die Kirchheimer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der achtjährige Bub fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem City-Roller den Ilse-Beate-Jäckel-Weg in Richtung Kirchheimer Straße entlang. An der Einmündung zum Einkaufszentrum missachtete der Junge das Rotlicht für Fußgänger und stürzte, als ein Fahrzeug von der Kirchheimer Straße nach links in Richtung des Einkaufszentrums abbog. Der Junge fuhr anschließend nach Hause, wo seine Eltern die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Unfallstelle, war der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeugs bereits weggefahren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

