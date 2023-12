Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende und die Weihnachtsfeiertage (22.12.2023 bis 26.12.2023) in Wohnungen an der Parsifalstraße, der Meistersingerstraße, der Fleiner Straße und der Straße Auf dem Haigst eingebrochen. An der Straße Kauzenhecke sind die Täter gescheitert. An der Parsifalstraße bogen die Täter zwischen Freitag und Dienstag, 15.40 Uhr den Rollladen eines Mehrfamilienhauses nach oben und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit nicht bekannt. An der Meistersingerstraße schlugen die Einbrecher zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Dienstag, 13.40 Uhr eine Fensterscheibe ein und durchsuchten mehrere Räume einer Wohnung. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Fleiner Straße hebelten die Unbekannten am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 21.30 Uhr eine Terrassentür auf und stahlen aus der Wohnung Bargeld, Uhren, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Straße Auf dem Haigst öffneten die Diebe am Montag, zwischen 11.20 Uhr und 19.30 Uhr auf unbekannte Weise ein Fenster und stiegen in die Wohnung. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. An der Straße Kauzenhecke scheiterten die Täter am Samstag beim Versuch, zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell